Variante Delta, Artemisia Lab offre un supporto dopo il contagio anche a distanza

Lunedì 2 Agosto 2021, 13:14

La Rete Artemisia Lab, già da tempo, ha voluto rivolgere la sua attenzione a coloro che hanno contratto la malattia Covid19 e necessitano di assistenza e monitoraggi anche in fase post-infettiva, per ragioni di opportuno controllo psico-fisico e riabilitazione della funzionalità organica e motoria.

APPROFONDIMENTI VACCINI Attacco hacker alla Regione Lazio LA POLEMICA Sharon Stone chiede che la troupe sia vaccinata IL CASO Hackerato il sito della Regione Lazio ROMA Foto

Infatti, per questa categoria di pazienti, presso lo Studio Lancisi della Rete Artemisia Lab, è costantemente disponibile il servizio specialistico del Prof. Giancarlo Ferretti, Infettivologo, ed un canale di teleconsulto per un supporto anche a distanza.

Tale servizio è stato studiato anche al fine di alleggerire il carico di lavoro e le liste di attesa nei Pronto Soccorso e per favorire la tempestività e l’accuratezza delle prestazioni di diagnosi, terapia e monitoraggio.

Attacco hacker alla Regione Lazio, il sito ancora in tilt: «Nessun dato è stato rubato». Blitz partito dalla Germania

Covid e variante Delta: ruolo dei vaccini

Dalla prima apparizione in India alla fine del 2020, la variante Delta di SARS-CoV-2 è diventata il ceppo predominante in gran parte del mondo. Così come osservato in altri paesi europei ad elevata copertura vaccinale, anche in Italia è confermata una sempre maggiore diffusione della variante Delta. La sua maggiore trasmissibilità rispetto alle varianti precedentemente circolanti di SARS-CoV-2 è uno dei fattori determinanti della sua repentina diffusione.

Questa nuova realtà epidemiologica pone la domanda su quanto siano efficaci i vaccini al momento a nostra disposizione sull’efficacia nel contrastare effetti e conseguenze della variante Delta sulle persone.

Vaccini e variante Delta

I vaccini Oxford-AstraZeneca e Pfizer-BioNTech COVID-19 hanno dimostrato di essere efficaci nel ridurre il rischio di infezione da SARS-CoV-2 e il ricovero in ospedale COVID-19 rispetto alla variante Delta, ma questi effetti sull'infezione sembravano essere ridotti rispetto a quelli ottenuti contro la variante alfa al momento la più diffusa al mondo.

Una singola dose del vaccino AstraZeneca o Pfizer-BioNTech ha dimostrato di essere efficace solo per il 33% contro la variante Delta, rispetto al 50% per la variante Alfa, mentre i programmi vaccinali completi hanno dimostrato di essere altamente protettivi contro l'ospedalizzazione e la malattia sintomatica per entrambe le varianti. Dopo due dosi, l’efficacia vaccinale è aumentato all'87,9% per Pfizer/BioNTech e al 59,8% per AstraZeneca. L'OMS ha confermato che tutti i vaccini compresi nell’elenco per l'uso di emergenza sono efficaci contro la variante Delta.

Un ulteriore dato estremamente significativo da segnalare è il seguente: circa il 90% dei nuovi contagi da variante Delta è costituito da soggetti non vaccinati, con età inferiore ai 40 anni. È necessario, pertanto, accelerare i tempi per ottenere una quanto più ampia copertura vaccinale della popolazione in quanto questa associata alle ormai consolidate procedure di contrasto alla diffusione e al tracciamento degli infetti con i tamponi sono al momento le uniche armi che abbiamo per contrastare la diffusione della variante delta.