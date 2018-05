Roma, serra di marijuana in casa: arrestati marito e moglie

Avevano due serre di marijuana e un piccolo laboratorio in casa, arrestati marito e moglie. I carabinieri della Stazione di Colonna hanno scoperto che una coppia di coniugi romani, di 35 e 20 anni, incensurati, avevano allestito nel sottotetto dell'abitazione piccole serre con all’interno quaranta piante di “marijuana”, alte circa 150 centimetri, lampade alogene, pannelli foto-riflettenti, sistema di ventilazione e di irrigazione. Durante l’operazione è stato trovato, all’interno di un mobile del soggiorno, un involucro di 36 grammi di marijuana.LEGGI ANCHE: Va in giro con maglietta "pusher": i carabinieri gli trovano in auto mezzo chilo di droga I coniugi sono stati inoltre denunciati a piede libero con l’accusa di furto di energia elettrica. I carabinieri hanno scoperto, nell’abitazione, un allaccio abusivo effettuato sul contatore di proprietà della società. L’uomo e la donna sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.