Anzio, incidente tra tre auto sull'Ardeatina: un ferito grave

Brutto incidente ieri sera poco dopo le 19.30 su via Ardeatina ad Anzio, all’altezza dell’incrocio con viale Roma. Sono rimaste coinvolte tre auto (Toyota Aygo, Dacia Sandero ed una Chrysler Voyager). Nello scontro una vettura è finita contro il muro di recinzione di una abitazione sull’Ardeatina. Da una prima riscostruzione, alla guida della Toyota c'era un uomo anziano, con due persone a bordo, percorreva viale Roma quando si è scontrato con la Dacia Sandero, con altre due persone a bordo, che in quel momento percorreva la via Ardeatina in direzione Ardea. A seguito dell’urto la Dacia dopo aver attraversato trasversalmente la via Ardeatina, e dopo aver urtato una Chrysler Voyager parcheggiata sul marciapiede è finita contro un cancello. Nello scontro è rimasta ferita la passeggera della Toyota Aygo (una persona anziana) con una prognosi di 30 giorni, tutt’ora ricoverata nel reparto di chirurgia degli ospedali riuniti di Anzio-Nettuno. L’area è stata ripulita e messa in sicurezza dal Pronto Intervento Comunale attivato dalla Polizia Locale di Anzio, diretta dal comandante Sergio Ierace.