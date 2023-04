Treni cancellati e in ritardo, caos a Termini: in centinaia sulle banchine. «Non ci stiamo capendo nulla»

Caos a Roma Termini dopo l'incidente a Firenze: un carro merci deragliato sta creando disagi anche alla stazione di Roma con centinaia di passeggeri, molti pendolari, bloccati sulle banchine per il traffico ferroviario paralizzato. Molti chiedono informazioni: «Non ci stiamo capendo nulla. È il caos». E ancora: «Sto cercando di capire come aiutare mia figlia che doveva arrivare in mattinata», dice un genitore allarmato. Fin dall'alba, infatti, centinaia di passeggeri, e gente che aspettava i propri familiari in arrivo dal Nord, stanno provando a capire se il problema è in via di risoluzione.