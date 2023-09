Roma Termini, donna accoltellata in piazza dei Cinquecento dopo una lite: l'aggressione choc

Ancora una notte violenta nei pressi della stazione Termini. Una donna è stata accoltellata ad un braccio proprio a piazza dei Cinquecento a pochi metri alla fila per il taxi. Sono stati tanti i viaggiatori ad assistere alle fasi cruente del ferimento. Da una prima ricostruzione fatta dalla polizia, l’uomo e la donna si conoscono. Prima i due hanno litigato, alzando la voce, poi il litigio ha avuto come epilogo l’accoltellamento. A quel punto la donna è caduta in terra con il sangue che le usciva da un braccio. L’aggressore, invece, è fuggito.

Sul posto è arrivata la polizia che ha iniziato subito ad indagare.

La vittima era cosciente sebbene ferita. E’ stata chiamata un’ambulanza che l’ha trasportata all’Umberto I. In pronto soccorso la peruviana è entrata in codice giallo. I medici l’hanno visitata trovandola in buone condizioni. Il taglio al braccio non è molto profondo.

Le indagini

La straniera ha avuto un ruolo primario per le indagini. La sua testimonianza avrebbe permesso d’individuare l’aggressore. Si tratta di un cittadino della Repubblica Dominicana. Gli agenti si sono messi a pattugliare le strade fino a quando lo hanno trovato. L’uomo ha fatto un po' di resistenza ma gli investigatori hanno avuto la meglio e l’hanno portato al commissariato di zona. Lo straniero deve rispondere di lesioni e di resistenza a pubblico ufficiale. Ora gli investigatori stanno indagando su eventuali ferimenti che potrebbe essere opera dell’indagato. Non è escluso che l’indole violenta del fermato possa averlo portato a commettere altre aggressioni.

Sempre nella notte fra sabato e domenica si è verificata una rapina in zona Esquilino. Due uomini di colore hanno aggredito un passante per prendergli il cellulare. C’è stata una breve colluttazione attraverso la quale i rapinatori si sono impossessati del telefono. Un altro problema della stazione Termini è quello dei passeggeri che la notte arrivano tardi e non riescono a prendere il treno. Devono attraversare i corridoi della stazione e sono a rischio aggressione.