Giovedì 17 Agosto 2023, 07:12 - Ultimo aggiornamento: 07:55

A Ferragosto stessa cattiva sorte per i turisti giunti nella Capitale e i romani di rientro a casa, arrivati alla stazione Termini o all'aeroporto di Fiumicino: per tutti loro trovare un taxi è stata un'impresa. E i disagi sono continuati anche ieri. La situazione più complessa si è registrata al posteggio di piazzale dei Cinquecento, davanti alla stazione, come in quello di via Marsala. Sia nel giorno della festa dell'Assunta sia 24 ore dopo, la scena è stata sempre la stessa: una fila lunghissima di viaggiatori armati di pesantissimi valigioni che hanno atteso in media due ore l'arrivo di un'auto bianca. Con i taxi - i pochi non in ferie - che passavano molto di rado.

LA METRO FERMA

Ad aumentare i disagi la chiusura in questi giorni della linea A della Metro per velocizzare le manutenzioni straordinarie tra Ottaviano e Anagnina: soprattutto i turisti non sapevano che era stato allestito un servizio sostitutivo di navette.

Vigili a Roma, la grande fuga dalle strade. In vacanza metà degli agenti: «Periferie abbandonate» `



I pochi autisti in circolazione sono stati presi letteralmente d'assalto, anche perché era più facile trovare un taxi al Centro di Roma che davanti alla principale stazione cittadina. Quasi impossibile fermare un'auto bianca nelle zone semiperiferiche e periferiche dalla Capitale. Racconta Marco, che ieri ha atteso due ore l'arrivo di una vettura: «Con me, c'erano mia moglie, due bambini e tre valigie: in questo stato salire su un bus è impossibile». Aggiunge Mike, in arrivo da Venezia dopo un tour in Italia: «Avevo letto sui social che trovare un taxi sarebbe stato complicato, però non pensavo fino a questo punto». Al riguardo, molti albergatori stanno predisponendo servizi navette dalla stazione o dall'aeroporto.

Nel mirino, ancora una volta, la categoria dei tassisti, mentre a Roma il sindaco Gualtieri accelera sulla concessione di 1.500 licenze per il Giubileo e i sindacati di categoria premono sul Campidoglio per ottenere il ritorno della tariffa minima, cioè un prezzo base per i tragitti più corti. Le polemiche sono aumentate dopo che il 3570, la principale cooperativa cittadina, ha fatto sapere a chi provava collegarsi alla sua app che era impossibile prenotare un taxi per il Ferragosto. Dal Comune spiegano che la metà degli autisti è in ferie e che, da mesi, le auto bianche preferiscono non fermarsi a Termini perché le corse dalla stazione hanno percorsi brevi e poco remunerativi. Considerazioni smentite dai tassisti stessi, che parlano di un quarto dei colleghi in ferie. Spiega Natale Di Giacobbe (Cgil): «In questo periodo ci sono gli stessi taxi presenti in giro lo scorso anno e in quelli precedenti. Quello che è cambiato è il servizio di trasporto pubblico, che funziona sempre peggio. I turni, poi, sono stati concordati con l'amministrazione comunale».



Situazione complicata anche agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino. Lunghe attese durante la giornata - anche perché in questi giorni partono e sbarcano in media 145mila passeggeri al Leonardo Da Vinci - impossibile trovare un taxi dopo mezzanotte. Selvaggia Lucarelli ha riportato sul suo profilo Instagram la denuncia di un utente, atterrato dopo la mezzanotte, che ha raccontato di aver dovuto svegliare il padre per farsi venire a prendere, perché non c'erano taxi e per trovare posto sulla navetta avrebbe dovuto aspettare fino alle 2.30. Adr, la società che gestisce lo scalo, da un lato avrebbe chiesto ai tassisti di aumentare la loro presenza - ma gli autisti a quell'ora temono di essere oggetto delle violenze degli "abusivi" - e dall'altro avrebbe spinto le compagnie di bus a programmare due linee in più per il centro di Roma: alle 2 e alle 3.30.