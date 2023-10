Roma, a San Lorenzo movida e una notte di follia: droga, alcol e vandalismo

Continua la movida incontrollabile costituita da vandalismi nel quartiere di San Lorenzo. Purtroppo non sono finite le notti insonni e di paura per i residenti della zona. Dopo le recenti segnalazioni e le diverse situazioni spiacevoli accadute nelle scorse settimane, i cittadini richiedono le pattuglie fisse delle forze dell’ordine come avveniva durante il Covid. La scorsa notte dalle 23 alle 3 di notte a largo degli Osci a San Lorenzo, presenti più di 300 giovani non autorizzati che facevano festa con musica, fumogeni, alcol e droghe.

Roma, stretta sulla movida: i locali chiudono prima. A Testaccio il nuovo provvedimento



Racconta un cittadino che segnala la situazione sulla pagina social “resistsanlorenzo” denunciando il tutto con delle riprese video: «Ad un certo punto è diventata una manifestazione contro il soho club.

Un ragazzo è stato preso in braccio e ha iniziato a scrivere sul muro della Chiesa di S. Maria Immacolata "Tutti in piedi”. Il muro della chiesa era stato nella scorse settimane appena verniciato. Dopo di che è passata solo una pattuglia della polizia che è stata presa a pugni, calci e addirittura derisa. Ma evidentemente terrorizzati non hanno neanche pensato di chiamare altre forze dell’ordine. Noi che viviamo in questa zona siamo seriamente preoccupati e chiediamo che le forze dell'ordine stiano fisse con le camionette come avveniva quando c’era il Covid. Non possiamo avere la paura di uscire la sera e finire come l’ultimo signore che è stato sfregiato con una forbice». I servizi, coordinati dai rispettivi distretti e commissariati di P.S. , saranno attivati e svolti in collaborazione con l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Roma e in sinergia con le altre Forze dell’Ordine.