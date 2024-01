Roma, a San Lorenzo ancora degrado: rifiuti in strada e scooter abbandonati

Si ripete il degrado più assoluto nel quartiere San Lorenzo di Roma. Infatti continuano le segnalazioni degli stessi residenti che scattano fotografie condividendole con il canale social "resistsanlorenzo". Gli scatti di pochi giorni fa, ritraggono diversi rifiuti ingombranti che sono stati abbandonati da qualche incivile di turno. Su via dei Tizi non troviamo parcheggiate solo le auto ma anche un scooter (abbandonato da circa 4-5 anni) contornato da cartoni, bottiglie di plastica e pacchi di sigarette. In via dei Marsi ormai si è formato un tappetto di foglie insieme a carte e buste di plastica che bloccano il passaggio. Nella seconda foto vediamo invece un uomo che dorme tra i rifiuti e le erbacce, mentre nella terza foto ritroviamo diversi cassetti e scarpe abbandonati sul muretto del parcheggio antistante a via dei Lucani. In Via dei tizi invece sono ritornati gli accampamenti dei clochard, i materassi, le tende e i piumoni. Un residente commenta: “Noi del quartiere San Lorenzo siamo disperati, viviamo praticamente tra rifiuti, accampamenti e movida pericolosa notturna. Serve maggior controllo e soprattutto maggiore pulizia e anche civiltà da parte di tutti

