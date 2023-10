Roma, nuovo incontro con le istituzioni: rifiuti ingombranti e vetri di bottiglia sommergono il Centro

Venerdì 6 Ottobre 2023, 17:22







Strade disseminate da vetri rotti e rifiuti ingombranti sui marciapiedi peggiorano ulteriormente il decoro dei Rioni Castro Pretorio ed Esquilino, i residenti sono esasperati e lanciano le loro proposte. Si è tenuta martedì la quarta cabina di regia a Palazzo Valentini, le tematiche principali che sono state affrontate erano sui rifiuti e l'ambiente. All'incontro erano presenti il presidente della cabina di regia Mariano Angelucci, il dottor Filippi per AMA, il presidente della commissione ambiente del Comune di Roma Palmieri e il dottor Barletta, segretario dell'assessore dei rifiuti Alfonsi. Il portavoce Marco Massaro, presidente dell'Associazione residenti Castro Pretorio ci riporta alcune proposte dei residenti. «Noi di Castro Pretorio abbiamo fatto presente che c'è bisogno di un servizio diverso per quanto riguarda le und, (utenze non domestiche), quindi strutture le ricettive che comprende tutto, dal Bed & Breakfast all'albergo ai ristoranti. Un'attenzione particolare inoltre andrebbe data al grande problema di alcuni minimarket. Purtroppo alcuni non seguono la legge, nè riguardo i rifiuti, nè in tema fiscale, a volte infatti pagare con la carta in determinati posti può essere un problema». Un altra questione è legata alla raccolta differenziata che secondo i cittadini, dovrebbe essere ottimizzata in tutte le vie del dei Rioni. Talvolta invece capita che anche nel giro di pochi metri, alcuni condomini la facciano mentre altri no. «Si è poi parlato di rifiuti ingombranti, come ad esempio materassi ed elettrodomestici che vengono abbandonati sui marciapiedi». Per porre rimedio a questa situazione i residenti propongono di individuare un posto in cui poter portare anche settimanalmente determinati rifiuti. «Si era pensato ad esempio a Viale Pretoriano, dove prima c'era un vecchio distributore di benzina, l'AMA potrebbe occuparsi di smistare e nello stesso tempo i cittadini capirebbero che esiste un punto di riferimento vicino, in cui poter lasciare i rifiuti». Un'altra proposta a cui avevano pensato gli abitanti è quella del vuoto a rendere, soprattutto per far fronte al problema del vetro. «Nei marciapiedi e nelle vie, capita spesso di vedere i bottiglie di vetro rotte che costituiscono un pericolo, potrebbero addirittura forare le gomme delle auto. Un ulteriore iniziativa che potrebbe essere risolutiva è quella delle foto trappola, così da individuare e sanzionare chi abbandona i rifiuti ingombranti». Sicuramente ci vorrà tempo per mettere in pratica tutto ciò di cui si è discusso, ma alcune iniziative potrebbero rappresentare una svolta, per risolvere diverse problematiche che vanno avanti da troppo teempo.