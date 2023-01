Roma, al Liceo Scientifico Cavour la prima edizione del Philo-Forum.

Il prossimo 17 febbraio 60 tra studenti e studentesse provenienti da 9 licei romani (6 relatori per ognuno, ndr) si incontreranno al liceo scientifico Cavour di via delle Carine a due passi dal Colosseo, alla prima edizione del Philo-Forum, giornata dedicata al dialogo filosofico nelle scuole. Dopo mesi di preparazione dove gli studenti hanno sviluppato il tema assegnatogli da un comitato scientifico saliranno sul palco per affrontarsi nel dibattito coordinati dal professore Carlo Scognamiglio con la supervisione della dirigente scolastica la professoressa Claudia Sabatano. Un convegno sul tema del “vero” analizzato dal punto di vista politico, morale e teorico.

«Il liceo Cavour quest’anno ha promosso, come hanno fatto anche gli 9 licei romani, la prima edizione del convegno filosofico Philo-Forum - dice il professore Carlo Scognamiglio che ha promosso l’iniziativa - il 17 febbraio tutta la giornata sarà dedicata all’evento culturale e al dialogo che vedrà tra i relatori solo studenti. Il comitato scientifico ha dato loro un tema “che cosa è vero?” che i ragazzi hanno sviluppato e che approfondiranno quel giorno con dei dibattiti. Un tema che abbiamo ritenuto attualissimo visto il periodo fatto di fake news, di manipolazioni, di conoscenze virtuali, di post verità e della critica di competenze scientifiche, che li aiuterà a riflettere sul tema, a nostro avviso in questo periodo storico epocale». Gli studenti non concorreranno tra di loro, ma condivideranno una passione confrontandosi per la sola mera crescita culturale, escludendo la competizione, diventata oggi - a detta dei professori del Cavour - compulsiva e costellata “da giudici” e da processi ad eliminazione e come hanno concluso i professori «Non si vince nulla. E dunque si vince tutto».