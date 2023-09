Roma, finge di allacciarsi le scarpe e ruba una borsa in un ristorante del Centro: ladro messo in fuga dal cameriere

In un noto ristorante a un passo da Fontana di Trevi, un malvivente tenta di rubare una borsa ma viene avvistato immediatamente dal cameriere. Due giovani ragazze romane, Anna ed Emma, erano a pranzo e si stavano godendo l'ottimo clima della Capitale, fin quando un uomo si è avvicinato al loro tavolo. «Eravamo a pranzo ed ormai era arrivato il momento del caffè, stavamo parlando ed eravamo in piena conversazione quindi forse sembravamo abbastanza distratte. Le nostre borse erano a terra, vicino la sedia, nella parte interna rispetto alla strada che era molto affollata dai passanti», raccontano.

Un uomo palesemente straniero e trasandato è passato tra i tavoli del ristorante e quando è arrivato vicino a quello delle due ragazze si è accucciato per allacciarsi una scarpa. «Anche se stavamo parlando lo abbiamo notato, all'inizio credevamo volesse chiederci l'elemosina o venderci qualcosa dato che aveva uno zaino, ma si è abbassato ad allacciarsi una scarpa dietro la mia sedia.

La mia amica mi ha detto di prendere la borsa da terra, ma proprio in quel momento, l'uomo che forse aveva sentito, l'ha afferrata ed essendo sedute eravamo in svantaggio».

Fortunatamente però ad attendere il ladro poco più in là c'era il cameriere che si era accorto di tutto, una cosa che forse il malvivente non aveva messo in conto. «Eravamo sul punto di inseguirlo quando abbiamo visto che il camerire lo aveva braccato e si era fatto già restituire la mia borsa, una persona di una professionalità incredibile». Il ladro non ha avuto il tempo di prendere nulla e ha gettato la borsa a terra. «Parlando con il cameriere per ringrazialo ci ha messo in allerta e ci ha svelato che quello di allacciarsi le scarpe vicino un tavolo è in realtà un metodo che questi personaggi utilizzano appunto per rubare». Questa volta però il trucco non ha funzionato e l'uomo è fuggito svanendo tra la folla.