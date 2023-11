Roma, uomo nudo semina il panico al Pigneto: una trans aveva rifiutato di farlo entrare in casa

Ha cercato di entrare nella casa di una trans brasiliana e, al suo rifiuto, ha seminato il panico in un condominio di via Giovanni de Agostini, in zona Pigneto a Roma, tanto che è stato necessario l'intervento dei carabinieri sul posto. Da una prima ricostruzione l'uomo, un italiano di circa 40 anni che era già in uno stato di alterazione, davanti al rifiuto ha iniziato a compiere atti di autolesionismo e ha rotto i vetri delle finestre delle scale condominiali riportando una profonda ferita al braccio tanto da perdere sangue.

L'intervento

L'uomo, vestito solo di una maglietta, brandendo un ombrello e in evidente stato di agitazione si è introdotto nel palazzo, ha suonato e bussato ripetutamente alle porte dei condomini, e ha poi devastato gli interni del palazzo. i condomini che lo hanno sentito parlare da solo (deliri a sfondo religioso sul diluvio universale e Dio) hanno chiamato il 112 e il 118. I sanitari hanno sedato l'uomo e lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cinecittà, della compagnia di Roma Casilina e del Nucleo Radiomobile che indagano per chiarire la dinamica.