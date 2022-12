Morta la donna precipitata dal parcheggio del centro commerciale Roma Est: il volo di 12 metri, poi lo schianto al suolo

Non ce l'ha fatta la donna di 46 anni precipitata domenica pomeriggio dal centro commerciale di Roma Est. La vittima, ricoverata al Policlinico di Tor Vergata, è morta per le ferite riportate. Da stabilire ancora la dinamica che ha portato all'incidente.

La dinamica

La donna era in sella ad uno scooter, quando ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro una balaustra. La forza di inerzia l'ha disarcionata dal ciclomotore e ha scaraventato il suo corpo oltre la protezione facendola cadere nel vuoto. Uno schianto al suolo violentissimo. I primi a soccorrere la sfortunata sono stati i passanti e la sicurezza del centro che ha allertato il personale dell'ambulanza della Misericordia in servizio privato all'interno del centro. I paramedici hanno tentato di stabilizzarla e poi, con una ambulanza del 118 è stata trasportata al policlinico Tor Vergata dove poi è morta. Del caso se ne sono occupati gli uomini della questura di Roma giunti sul posto per i rilievi nell'area che è una proprietà privata.

Le prime testimonianze

«Una ragazza è volata giù dal parcheggio rialzato del centro commerciale, correte» decine le telefonate arrivate ieri pomeriggio al numero unico per le emergenze. A chiamare i soccorsi decine di testimoni che ieri affollavano la galleria commerciale del VI Municipio delle Torri. Ascoltati i testimoni presenti, sono in corso le indagini da parte della polizia per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.