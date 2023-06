Domenica 18 Giugno 2023, 07:38 - Ultimo aggiornamento: 07:50

Ucciso nel cuore della notte con due coltellate. Una, quella fatale, alla gola. A trovare il corpo ormai esanime di un giovane nordafricano nel "giardino dell'amore", il parco Maria Teresa di Calcutta a Centocelle, è stato un residente di zona che ha sentito gridare aiuto. Così intorno alle due di notte di venerdì è scattato l'allarme in viale delle Gardenie. Sul posto una squadra della polizia Scientifica ha proceduto con i rilievi fino a ieri mattina, mentre gli uomini della squadra Mobile sono ora incaricati di risolvere il giallo.

LA PISTA

Intanto un particolare: il ragazzo, la cui identità è ancora sconosciuta, indossava una parrucca. È stata infatti ritrovata la borsa con i soldi ma senza documenti. Ecco perché, esclusa la pista della rapina, quella caldissima seguita dagli investigatori è di un delitto maturato nell'ambiente gay oppure, un regolamento di conti nell'ambiente dello sfruttamento della prostituzione.

Gli agenti stanno inoltre indagando su un'aggressione analoga avvenuta mercoledì notte: una trans di origini colombiana è stata accoltellata lungo viale Palmiro Togliatti, all'altezza del Quarticciolo. La ragazza, colpita al collo e alla schiena, è stata soccorsa da due amiche e quindi trasportata al pronto soccorso del Casilino. I poliziotti non escludono che l'omicidio di venerdì notte e l'aggressione di mercoledì, siano collegati. Che si tratti dunque, di un maniaco e che potrebbe uccidere ancora.

L'ARMA

Nessuna traccia. Chi ha ucciso il giovane nordafricano non ha lasciato alcun indizio significativo sul luogo del delitto. Nessun testimone, anche perché a quell'ora della notte il parco è frequentato perlopiù dalle trans e dalla prostitute che esercitano lungo la Palmiro Togliatti. «Chi ha trovato il corpo - precisano i poliziotti- non ha visto nessuno sulla scena del crimine. L'aggressione si era appena consumata ma l'assassino era già scappato via». Nella giornata di ieri gli investigatori della Mobile hanno proceduto comunque con accertamenti lungo il perimetro del "giardino dell'amore". Tuttavia, almeno per il momento, non avrebbero trovato immagini utili per le indagini. Nelle prossime verrà convocata in Questura la 23enne accoltellata mercoledì notte: «Le due aggressioni sembrano avere la stessa firma - sottolineano gli agenti- Ogni dettaglio di quella notte sarà determinante per stabilire in che direzione avviare le indagini». Da quanto riferito dalla giovane, ad avvicinarla sarebbe stato un giovane straniero fuggito subito dopo averla accoltellata a bordo di una macchina lungo la via Palmiro Togliatti.

Nelle prossime ore inoltre sono attesi gli esami autoptici e quelli richiesti per risalire all'identità del giovane uccisoe ancora senza nome. Un tassello fondamentale per ricostruire il quadro investigativo. Mentre ora l'attenzione intorno al quadrante è altissima. Il timore è che nel mirino del maniaco siano finite le giovani trans che esercitano nella zona della Palmiro Togliatti e che possa agire ancora indisturbato e uccidere ancora.