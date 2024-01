Roma, a Centocelle un passante colpito da una trave caduta dal quinto piano: vivo per miracolo

Nel quartiere Centocelle di Roma, un uomo di 73 anni è rimasto ferito da una trave che è caduta dal quinto piano di un palazzo situato in via degli arbusti, da mesi era stata montata una impalcatura per la ristrutturazione della facciata. L’incidente è avvenuto intorno alle 12, quando il signore era uscito di casa per fare una passeggiata con la moglie. Improvvisamente un fulmine al ciel sereno, una trave lunga 10cm si è scaraventata bruscamente sulla spalla dell’uomo, ferendolo. La moglie per fortuna è rimasta illesa e ha chiamato il 118 che, tempestivamente si è recato sul posto trasportando il 73enne in codice giallo presso l’ospedale Vannini. Le parole di un passante che ha assistito alla scena: “Io in quel momento mi trovavo dall’altra parte della strada stavo portando come ogni mattina il mio cane a spasso. Ero di spalle, quando ho sentito un forte boato e delle grida di terrore. Mi giro e c’era il signore con questa trave sulla spalla a 4 centimetri dal viso, mentre la moglie gridava aiutatemi è vivo.”

Gli agenti del V gruppo Casilino della Polizia locale hanno posto sotto sequestro la trave.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In queste ore stanno indagando per accertare le dovute responsabilità.