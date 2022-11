Roma, incubo escrementi canini al Fleming: ecco la mappa delle strade più sporche, il piano del Municipio

Chi abita al Fleming conosce molto bene il problema poiché camminare per le vie del quartiere è ormai diventata una vera e propria ‘mission impossible’, una gimcana continua per evitare le deiezioni canine che rendono impraticabili interi marciapiedi. La situazione è talmente esasperata che il ‘caso’ è arrivato sul tavolo del Municipio XV, che in Consiglio ha approvato (non all’unanimità) una proposta di risoluzione. Obiettivo? Sensibilizzare la cittadinanza al rispetto della cosa pubblica “ma soprattutto – spiega Max Petrassi, consigliere municipale primo firmatario dell’atto – anche ricordare ai proprietari dei cani quali sono i loro doveri, in primis quello di raccogliere le feci in strada, cosa che purtroppo al Fleming non rappresenta la normalità”.

Da qui l’avvio di una mappatura delle strade più sporche, da cui è scaturita la classifica delle vie ‘maglia nera’ di inciviltà, con via Bevagna e via Gosio in testa a causa di decine e decine di segnalazioni arrivate da parte dei cittadini e commercianti della zona. “La cosa che più mi ha lasciato perplesso – spiega Petrassi – è che le situazioni peggiori le riscontriamo in corrispondenza delle scuole, a via Nitti, via Mengotti e via Serra, dove spesso vengono abbandonate deiezioni canine di fronte agli ingressi degli edifici”. E proprio da queste strade partirà la campagna di sensibilizzazione: secondo la tabella di marcia già nel primo trimestre del nuovo anno saranno affissi manifesti informativi in formato A4. Il municipio conta di stamparne 500 copie e di portarli in tutto il Municipio, coinvolgendo nel progetto anche i commercianti, le scuole, le associazioni di quartiere ed i veterinari.

“La speranza – aggiunge Petrassi – è che vedendo il logo dell’Istituzione e non più il foglietto che si stampa in casa il singolo cittadino, i proprietari dei cani si convincano a fare il loro dovere”. La proposta di risoluzione impegna anche il Presidente del Municipio ad incentivare l’uso del sacchetto tramite campagne social e accordi con gli enti distributori.