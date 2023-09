Lunedì 25 Settembre 2023, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 08:55

Un sorpasso azzardato o forse l'alta velocità. Solo i risultati dei rilievi potranno accertare la dinamica dello scontro frontale tra due auto ieri all'alba lungo la via Flaminia. Sono morti sul colpo i due conducenti: Pier Giovanni Cugusi, 41enne residente a Rignano Flaminio che era alla guida di un'Alfa Romeo Mito e Massimo Sconocchia, 58enne residente a Magliano Romano al volante di una Fiat Panda. A dare l'allarme intorno alle sei del mattino sono stati alcuni automobilisti, testimoni del terribile impatto avvenuto all'altezza del chilometro 17, fra il cimitero di Prima Porta e Malborghetto, nel XV municipio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che confermare il decesso dei due uomini. L'impatto tra le due auto non ha lasciato scampo. Gli agenti del gruppo Cassia sono stati invece incaricati dei rilievi.

I RILIEVI

Per consentire agli agenti di procedere con gli esami sull'asfalto è stato necessario chiudere la via Flaminia fino alle 12. Nel quadrante - tra Sacrofano e la via Tiberina- si sono registrati rallentamenti e disagi al traffico. La situazione è tornata alla normalità nel primo pomeriggio quando la polizia Locale ha terminato le verifiche.

I caschi bianchi hanno disposto anche il sequestro dei due mezzi su cui, nelle prossime ore, saranno eseguite le perizie. Per chiudere le indagini sarà infatti determinante stabilire a che velocità procedevano l'Alfa Romeo e la Fiat Panda. Infine, è stata richiesta l'autopsia sia per Cugusi che per Sconocchia per accertare le cause della morte e in che condizioni i due automobilisti erano alla guida delle loro auto. Gli agenti hanno inoltre ascoltato gli automobilisti diventati testimoni del drammatico scontro.

IL LUTTO

Da quanto accertato dagli agenti della polizia Municipale, Cugusi era di ritorno da una discoteca dove era impiegato come barman. Il comune alle porte della Capitale di Rignano Flaminio, dove viveva il 41enne insieme alla sua famiglia, ha pubblicato una nota ufficiale: «L'amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia Cugusi per la perdita del caro Pier Giovanni. All'alba ha perso la vita in un brutto incidente sulla Flaminia, notizia che lascia sgomenta tutta la nostra comunità». Così come gli amici e i colleghi del ragazzo che sui social hanno espresso il loro dolore: «Le tue risate e le tue chiacchiere mancheranno a tutti», ha scritto Ibra. «Eri un ragazzo eccezionale. La notizia della tua morte mi ha sconvolto» ha scritto invece Francesca, un'altra amica.Anche l'amministrazione di Magliano Romano, comune alle porte della città dove viva la famiglia di Sconocchia ha scritto in una nota ufficiale: «L'amministrazione comunale si stringe attorno alla famiglia Sconocchia per la perdita del caro Massimo». Il 58enne domenica all'alba era appena uscito di casa quando ha impattato contro l'auto di Cugusi. Il 58enne, componente della banda del paese, era molto conosciuto. «Un brutto risveglio, una dolorosa e triste notizia. Mi sono fermata e ho ricordato il tempo trascorso insieme a scuola. Sei sempre stato una persona gentile, educata, buona. Ciao Massimo, condoglianze a tutta la famiglia» scrive Carla sui social. Un coro di voci che si è stretta intorno alla famiglia del 58enne.