Corso Francia voragine, quando riaprirà la strada? La tratta ripristinata e quella ancora chiusa

Per la riapertura di Corso Francia si dovrà aspettare l'intervento dell'ufficio tecnico del Municipio e dei vigili del fuoco. È quanto si apprende a distanza di 12 ore dalla voragine causata da una tubatura rotta in quella che è una delle strade più trafficate di Roma nord.

Aperto il tratto direzione centro

«A seguito della voragine che si è aperta ieri pomeriggio a Corso Francia, all'altezza di via Flaminia, è stata riaperta parzialmente la strada in direzione Roma centro ed è stato ripristinato il flusso idrico nell'area.

La tratta ancora chiusa

«Rimane chiusa - ha aggiunto Torquati - la corsia nella direzione opposta per cui siamo in attesa delle ulteriori verifiche e per cui ci troveremo a gestire il traffico in uscita nelle ore pomeridiane. Il flusso idrico è stato riaperto. Ringrazio tutti gli operai e la Polizia Locale che hanno lavorato e prestato servizio durante la notte e con quali siamo stati costantemente in contatto», ha concluso Torquati.