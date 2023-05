Carta d'identità elettronica a Roma: un nuovo open day il 13 e 14 Maggio nel Municipio XV. Tutte le informazioni Nella sede di via Enrico Bassano, 10 e Piazza Saxa Rubra, 19. Nelle giornate di sabato e domenica saranno aperti anche gli ex Pit di piazza Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino. Per richiedere la Cie è obbligatorio prenotare l'appuntamento