Carta d’identità elettronica a Roma: open day sabato 20 e domenica 21 aprile. Tutte le informazioni sui Municipi e gli orari

Un nuovo open day per richiedere la carta d’identità elettronica è previsto nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 aprile. Saranno aperti gli sportelli anagrafici dei Municipi II, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV e gli ex Pit (Punti Informativi Turistici) di Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune, Piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli, 52 (aperti anche nella giornata di domenica 21).

Nel dettaglio

Sabato 20 aprile:

Municipio II: sede di via Dire Daua, 11, dalle 8.30 alle 13

Municipio VI: sede di via Duilio Cambellotti, 11, dalle 8 alle 16.30

Municipio VII: sede di Piazza Cinecittà, 11, dalle 8.30 alle 16.30

Municipio VIII: sede di via Benedetto Croce, 50, dalle 8.30 alle 15.30

Municipio IX: sede di viale Ignazio Silone, Primo Ponte, dalle 8.30 alle 16.30

Municipio XII: sede di via Fabiola, 14, dalle 9 alle 13

Municipio XIV: sede di Piazza Santa Maria della Pietà, 5, dalle 9 alle 16

Ex Pit: dalle 8.30 alle 16.30

Domenica 21:

Ex Pit: dalle 8.30 alle 12.30

Nella giornata di venerdì 19 (aprile), a partire dalle 9, è obbligatoria la prenotazione sul sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno e fino a esaurimento delle disponibilità.

Il giorno dell’open day bisognerà presentarsi muniti del precedente documento d’identità, di una fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del ticket della prenotazione.