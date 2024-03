Carta d'Identità Elettronica, nuovo open day a Roma: ecco l'elenco dei municipi e le date disponibili

A Roma proseguono i nuovi open day dedicati alla Carta d'Identità Elettronica dove ci saranno aperture straordinarie negli uffici dei municipi III, VI, VII e VIII nella giornata di sabato 23 marzo e negli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al nuovo punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno attivi anche domenica 24.

La richiesta

Per poter richiedere la carta d'identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l'appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 22 marzo dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito del Ministero dell'Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per fare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

I nuovi appuntamenti

Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città ha espresso gratitudine per essere riusciti a prolungare gli Open Day: «Anche il prossimo weekend l'Amministrazione attiverà un nuovo Open Day per permettere alla cittadinanza di fare il documento elettronico, con uno o al massimo due giorni di attesa.