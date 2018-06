Roma, Montesacro: centrosinistra verso la vittoria sul centrodestra

«C’è nessunoooo?», potrebbe gridare Virginia Raggi come la particella di sodio nella pubblicità dell’acqua minerale. C’è nessuno, qui in...

Altro che via, sembra una rotatoria più che altro. O un gioco dell'oca, ma anche un vicolo cieco. Una settimana fa la marcia compatta M5S-FdI per intitolare una via a Giorgio Almirante,...