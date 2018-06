Aprilia: Antonio Terra ribalta il risultato del primo turno, vince e si conferma sindaco

«Abbiamo fatto un grande lavoro» così Antonio Terra ha commentato la vittoria che lo conferma sindaco di Aprilia a capo di una coalizione di liste civiche. Al primo turno il primo cittadino uscente era arrivato secondo, mentre questa sera dopo un iniziale "testa a testa" ha via via aumentato i consensi e ha ottenuto quando lo scrutinio è definitivo 12.550 voti pari al 52,71% contro gli 11.258 e il 47,29% di Domenico Vulcano, candidato del centro-destra.



- 00,19. Antonio Terra vince il ballottaggio con una percentuale vicina al 52%, gli ultimi conteggi sono in corso ma il dato è ormai certo.

- Ore 00,01. Scrutinate 37 su 52 sezioni. Terra al 54,18%, Vulcano al 45,82%

- Ore 23,43. Scrutinate 13 sezioni su 52, Terra è avanti con oltre 500 voti di differenza: 3.338 pari al 54,82%





