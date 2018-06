Roma, proteste in aula Giulio Cesare: “daspo” di 3 mesi al segretario pd

«Nella giornata del 17 maggio eravamo in tantissimi in aula Giulio Cesare a protestare contro la chiusura della casa internazionale delle donne. Stamattina presto mi è stato notificato questo provvedimento di esclusione dall'aula Giulio Cesare per i prossimi tre mesi». Lo annuncia il segretario del Pd di Roma Andrea Casu postando su Facebook il provvedimento di esclusione per 3 mesi.



«Cara Sindaca, caro Presidente De Vito, vi ringrazio per l'avviso ma come vi abbiamo dimostrato nella splendida manifestazione del 21 Maggio in Piazza del Campidoglio non c'è spazio a Roma per chi dichiara guerra alle donne. Come attesta il voto di ieri in III e VIII Municipio dopo due anni di malgoverno e promesse tradite avete miseramente fallito e la maggioranza dei romani vi ha già voltato le spalle. Porteremo l'opposizione ai disastri che state realizzando in ogni angolo della città. E non potrete mai espellerci tutti», scrive Casu. L'atto viene motivato così tra le altre cose: «comportamenti tumultuosi» durante la seduta del 17 maggio.

