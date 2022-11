Roma, al Trionfale caos traffico per lavori in via Chiarugi: lo slalom dei bus e le proteste dei pendolari

Lavori, lavori e ancora lavori. Si perpetuano a non finire i lavori in corso in via Vincenzo Chiarugi, nei pressi di Santa Maria della Pietà a Monte Mario. Il risultato? Traffico infinito, autobus obbligati a modificare il loro tragitto e ritardi su ritardi. Occorre giocare d’anticipo: partire prima da casa o dal luogo di lavoro per poter arrivare in orario. Nelle ore mattutine, caratterizzate da genitori che accompagnano i loro figli a scuola e lavoratori diretti verso i loro uffici e in quelle pomeridiane, quando la giornata scolastica e lavorativa si è ormai conclusa, il traffico si amplifica sempre di più. Una ragazza universitaria di Monte Mario si sfoga spiegando che l’autobus 913 è «costretto a deviare il suo tragitto, allungandolo conseguentemente».

Il mezzo, infatti, una volta arrivato davanti a Santa Maria della Pietà, anziché percorrere via Franco Basaglia, ora chiusa, deve proseguire necessariamente in via Eugenio Mattei – strada che porta verso San Filippo Neri e che si congiunge con via Trionfale incrociando il fiume di vetture proveniente da Ottavia. «Oggi l’autobus ha ritardato di circa mezz’ora, inutile dire che sono arrivata all’università e la lezione era già iniziata, fortunatamente da poco tempo. La prossima volta sarò costretta a prendere l’autobus dell’orario precedente, sempre se riesce ad arrivare puntale!», questa è la dichiarazione della giovane che, come tante altre persone, vive quotidianamente il disagio. Insomma tanta frustrazione nel quartiere. Bisognerà farci l’abitudine?