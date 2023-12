Roma, incendio nei garage a Primavalle: dodici auto parcheggiate prendono fuoco: due feriti

Incendio a Primavalle, dodici autovetture parcheggiate nei garage hanno preso fuoco. Ci sarebbero due feriti. Il rogo è avvenuto intorno alle 19, quando la sala operativa del comando di Roma ha inviato in via Flaubert, incrocio con via Andersen, due squadre.

Coinvolti alcuni garage situati sotto una palazzina di tre piani. Il personale VF arrivato sul posto, immediatamente soccorreva due persone che venivano affidate al 118 che le trasportava all'ospedale gemelli e sgomberava l'intero stabile e si interveniva per lo spegnimento delle autovetture. Sul posto il funzionario di guardia con il capo turno provinciale VF.

Sei persone, di cui 2 disabili, bloccate dal fumo negli appartamenti soprastanti.

#Incendio di box auto oggi pomeriggio in via Flaubert a #Roma, zona Quartaccio: evacuate dai #vigilidelfuoco 6 persone, di cui 2 disabili, bloccate dal fumo negli appartamenti soprastanti. Intervento in fase conclusiva [#11dicembre 19:45] pic.twitter.com/IYQ69xUujk — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) December 11, 2023