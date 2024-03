Roma: denunciata la presenza di fusti pieni di sostanze tossiche. Il caso in via Cesare Lombroso

Roma: choc dopo la scoperta di alcuni fusti pieni di sostanze chimiche abbandonati di fronte all'ingresso del campo rom di via Cesare Lombroso. La situazione è stata segnalata dalla Polizia Locale ormai da una settimana, ma nulla sembra essere stato fatto per risolvere il problema. Un residente, ha deciso di non restare in silenzio e ha denunciato l'accaduto condividendo le foto dei fusti sul proprio profilo social. Nonostante siano passate due settimane dalla segnalazione, nessuna azione è stata presa per rimuovere i pericolosi rifiuti.

I fusti, che si contano circa una ventina, rappresentano un grave rischio per la salute dei residenti del quartiere e degli abitanti del campo rom.

Le sostanze chimiche contenute all'interno potrebbero causare gravi danni all'ambiente e alla salute delle persone.

Non solo i fusti preoccupano la comunità, ma anche la parte transennata piena di rifiuti che circonda l'area. Si tratta di una situazione di degrado inaccettabile che richiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti.

Il residente commenta: «Ci auguriamo che le autorità prendano al più presto provvedimenti per risolvere la situazione e garantire la sicurezza e la salute di tutti. È fondamentale agire rapidamente per evitare conseguenze catastrofiche per l'ambiente e per noi persone che viviamo in zona».