Roma, punto da un calabrone mentre era alla guida dell'auto: 45enne finisce in ospedale. «Dolore fortissimo e formicolio su tutto il corpo»

La sua fortuna è stata quella di avere in casa un farmaco cortisonico che ha scongiurato conseguenze ben più gravi. Un incubo, quello vissuto, nei giorni scorsi, da un uomo di 45 anni mentre era alla guida della sua auto: quel finestrino leggermente abbassato per far entrare un po' d’aria che ha, però, permesso a un calabrone di intrufolarsi e di colpirlo al fianco sinistro. «Ho avvertito un dolore fortissimo, formicolio ai piedi e sul corpo oltre alle vampate di calore», racconta Stefano a “Il Messaggero. «Poi - prosegue - ho sentito qualcosa camminare sulla gamba, ma la situazione nel giro di poco tempo è peggiorata: rossore su tutto il corpo, le labbra gonfie».

Cosa è successo

L’uomo stava rincasando e, insieme alla moglie, percorrevano via Forno Saraceno, tra Selva Candida e Casalotti, dove peraltro è presente un pezzo di terreno rimasto incolto, quando improvvisamente un insetto si era introdotto all'interno della macchina.

L'uomo è stato punto al fianco sinistro. L’arrivo in pochi minuti presso la propria abitazione e l’assunzione del cortisone ha evitato il peggio: «In casa abbiamo il farmaco Bentelan e l’ho preso immediatamente - dice Stefano - poi ho chiamato il 118 e nel giro di qualche minuto sono arrivati a casa i soccorsi e mi hanno accompagnato subito in ospedale».

I sintomi per Stefano non si erano però del tutto arrestati: «Le orecchie erano diventate gonfie e avevo prurito e intorpidimento alle mani». La corsa all’Aurelia Hospital e le cure mediche: «Mi hanno somministrato altro cortisone mediante flebo endovenosa, successivamente un forte antistaminico e sono stato dimesso dopo tre ore di osservazione. Ora mi sento meglio, ma dovrò proseguire ancora per qualche giorno le cure che mi sono state prescritte», conclude.

Il consiglio dell'esperto

L’emergenza calabroni e vespe ( orientalis e germaniche, ndr), a Roma, è ancora in atto. Tanti i quartieri bersagliati e le segnalazioni con richieste di intervento per rimuovere le colonie. «Siamo arrivati alla metà del mese di Ottobre e ci troviamo nel picco più assoluto del ciclo vitale degli imenotteri», commenta l’esperto Andrea Lunerti. «Bisogna prestare massima attenzione quando ci troviamo all’interno della nostra auto: i vetri non devono essere completamente spalancati e, nel caso in cui un insetto dovesse introdursi all’interno dell’abitacolo, è consigliato accostare l’auto, aprire gli sportelli e attendere che l’imenottero esca». «Attenzione anche allo sbadiglio», aggiunge a "Il Messaggero" l’etologo Lunerti. «Il consueto gesto di mettere la mano davanti alla bocca è fondamentale perché l’insetto potrebbe accidentalmente entrare nella bocca, pungere la lingua e raggiungere perfino le vie respiratorie causando gonfiore e ostruzione, con conseguenze letali».

Il precedente

Lo scorso giovedì mattina, un uomo è morto dopo essere precipitato dall’ottavo piano di un palazzo in viale Prospero Colonna, nel quartiere Monteverde. Secondo gli agenti di polizia, Lorenzo Mappelli, stava pulendo i vetri del terrazzo, quando il probabile attacco di alcune vespe avrebbe fatto perdere l’equilibrio al 59enne facendolo precipitare sul suolo dopo un volo di venticinque metri. Da diverso tempo i condomini avevano denunciato la presenza di insetti nel palazzo, ma nessuno è mai intervenuto per localizzare il nido e rimuoverlo.