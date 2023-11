Occupa abusivamente un appartamento e chiede denaro per liberarlo: «Dammi 1000 euro e me ne vado». Arrestato per tentata estorsione

Un 49enne italiano è stato arrestato per il reato di tentata estorsione aggravata dopo aver preteso 1000 euro in cambio di liberare l'abitazione che occupava abusivamente. L'appartamento in questione si trova all'interno di una palazzina in via Franconalto, a Roma, acquistata recentemente all'asta da un nuovo prorpietario.

Roma, sgombero a Tor Cervara: blitz nei palazzi occupati. Circondati gli edifici di via Cesare Tallone

Cosa è successo

L'intera palazzina era fino a quel momento abitata da vari occupanti abusivi, che però se ne erano andati dopo il cambio di proprietà. Tutti, tranne uno appunto, che ha minacciato il nuovo proprietario con un coltello, intimandogli di pagare una somma di 1000 euro in cambio della liberazione dell'appartamento. A quel punto, l'uomo ha allertato i soccorsi e i Carabinieri di Roma Ottavia, giunti sul posto, hanno provveduto a disarmare l'uomo e a condurlo presso le aule di piazzale Clodio. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui il divieto di avvicinamento alla persona offesa, in attesa del processo.