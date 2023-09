Roma, occupano alloggi del Comune approfittando del weekend: sgomberati 5 cittadini peruviani

Cinque persone, tutte di nazionalità peruviana, hanno approfittato del fine settimana per occupare abusivamente un appartamento di proprietà di Roma Capitale situato in zona Magliana. Una segnalazione partita probabilmente da uno dei residenti ha permesso l'intervento degli agenti di Polizia locale, che non senza difficoltà sono riusciti a liberare l'alloggio.

Alcuni degli occupanti abusivi erano privi di documenti di identità, ed è stato quindi necessario eseguire dei rilievi foto-dattiloscopici per verificare che fossero regolarmente sul territorio nazionale. I responsabili del gesto hanno poi rifiutato altre forme di assistenza abitativa loro proposte. Con l'ausilio del Dipartimento Patrimonio, l'appartamento è stato posto sotto sequestro preventivo ed è attualmente a disposizione dell'Autorità giudiziaria, per poter essere assegnato agli aventi diritto.