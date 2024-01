Roma, malore sul marciapiede tra la folla: settantenne si accascia a terra e muore per un infarto fulminante

Tragedia a Roma, in zona di via Baldo degli Ubaldi. Un uomo di 70 anni è morto a causa di un malore tra piazza Irnerio e via Aurelia, di fronte al Banco Desio, sul marciapiede tra la folla. Sono sopraggiunte due pattuglie della polizia municipale e otto vigili a sorvegliare la zona transennata. Inutili i tentativi di rianimazione. Secondo i medici si è trattato quasi sicuramente di un infarto fulminante.

Il malore improvviso tra la folla

L’uomo dopo il malore improvviso, è caduto per terra senza riuscirsi più ad alzare. A piazza Irnerio tantissime persone si sono fermate in attesa di notizie, prima della notizia del decesso. Anche una donna di circa 50 anni che si è sentita male dopo aver assistito alla scena: «Mi sentivo svenire, ora sto meglio», ha detto poi ai soccorsi.