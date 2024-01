Mercoledì 17 Gennaio 2024, 00:02 - Ultimo aggiornamento: 00:04

Un destino tragico ha colpito ieri pomeriggio una stimata famiglia di Scauri. Moglie e marito sono morti a pochi minuti di distanza l’una dall’altro a causa di un infarto. Lei, Maria Giovanna Lioniello, 59 anni, docente dell’Istituto Albeghiero Angelo Celletti di Formia, sorella di Vincenzo Lioniello dipendente del Comune di Minturno; lui, Carmelo Martinoli, 64 anni, dipendente di Acqualatina da poco in pensione. Una vita insieme, costruendo un legame che sembrava inattaccabile, ma la morte ha colpito senza preavviso, lasciando un vuoto incolmabile. La coppia viveva con il figlio Giovanni di 24 anni e Clementina di 26 che proprio oggi si sarebbe dovuta laureare in chimica e tecnologie farmaceutiche all’Università La Sapienza di Roma. Un traguardo che avrebbe portato tanta gioia, ma ora sarà celebrato necessariamente tra qualche giorno e senza la presenza affettuosa dei suoi genitori.

Ieri pomeriggio Maria Giovanna era stata impegnata in un collegio docenti nella scuola dove era insegnante di sostegno, nulla faceva presagire quello che è accaduto poco dopo. Tornata a casa, in via Olivella, mentre svolgeva le quotidiane attività domestiche, si è improvvisamente accasciata, colta da un malore , probabilmente un arresto cardiocircolatorio. Il 118 è stato chiamato tempestivamente, ma nonostante gli sforzi degli operatori sanitari, la donna è stata dichiarata morta senza possibilità di trasporto in ospedale. Nel caos generato da questa tragica morte, il marito Carmelo, già affetto da problemi cardiaci, appena appresa la notizia del decesso della coniuge, è stato vittima di un infarto, probabilmente causato dal dolore per la perdita dell’amata compagna. I carabinieri della stazione di Scauri hanno informato la Procura della Repubblica di Cassino, che ha comunque affidato subito le salme ai due figli della coppia avendo ricevuto il referto da parte dei sanitari che hanno constatato la morte naturale.

Una storia tragica e incredibile, una coppia affiatata, un legame costruito attorno ai loro figli e al loro amore, poi ieri la morte che li ha colti entrambi, insieme, solo a pochi minuti di distanza, l’impossibilità di affrontare il dolore della separazione, il cuore di Carmelo non ha retto. Tutta la comunità di Scauri si è stretta attorno alle famiglie Martinoli e Lion i ello e non è mancato il cordoglio del sindaco di Minturno, Gerardo Stefanelli, e di tutta l’amministrazione comunale: «Una tragedia che ci lascia frastornati, una coincidenza terribile che incide un segno di enorme tristezza in tutta la comunità di Minturno. Ci stringiamo intorno al dolore del nostro dipendente Vincenzo Lioniello, dei suoi familiari e degli amici». I funerali si svolgeranno domani mattina, alle 10, nella Chiesa dell’Immacolata a Scauri.