Roma, uomo investito sabato notte a Boccea: caccia a un'auto pirata

Caccia all'auto pirata che nella notte tra sabato e domenica ha travolto un pedone mentre attraversava via di Boccea, all'altezza di piazza dei Giureconsulti. La vittima, un agente di stazione di 48 anni, ora si trova ricoverato al Gemelli con gravi lesioni a una gamba. L'uomo, intorno alle 4,30 aveva parcheggiato la sua macchina e stava attraversando per dirigersi a prendere la metropolitana per attaccare il turno di lavoro quando è stato centrato in peno da un'utilitaria lanciata a folle velocità. Il 48enne è stato catapultato sull'asfalto dopo un duro impatto con il parabrezza, sull'asfalto sono rimasti alcuni detriti della vettura tra cui un tergicristallo.

"Andava talmente veloce che quasi non mi sono reso conto", ha spiegato ai familiari una volta ripresa conoscenza in ospedale. Dai vaghi ricordi si potrebbe trattare di una Fiat Punto scura, forse nera. "Mio fratello ha rischiato di morire e ora per lui i medici hanno paventato una prognosi molto alta - racconta la sorella che lancia un appello di ricerca testimoni - sperando che non ci siano ulteriori conseguenze, di sicuro dovrà affrontare un calvario di cure e terapie, con possibili conseguenze anche sul lavoro. è vergognoso che chi ha fatto questo non si sia fermato a prestare aiuto.

Chiediamo a chiunque possa avere informazioni utili a rintracciare il pirata di avvisare la polizia locale al numero 0667696972".

Sono sempre più numerosi coloro che, alla guida, sia in caso di incidenti lievi che gravi, scappano via senza prestare soccorso. Nell'ultimo periodo alcuni dei pirati rintracciati, si è scoperto, non avevano conseguito la patente oppure non erano coperti dall'assicurazione. In altri casi chi è fuggito lo ha fatto per eludere i test su droga e alcol. La caccia alla Punto nera continua.