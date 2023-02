Roma, imbrattata la targa per il presidente della Lazio Lenzini: era stata inaugurata da 24 ore

A meno di 24 ore dall'inaugurazione la targa in memoria di Umberto Lenzini , storico presidente della Lazio del primo scudetto, è stata imbrattata con laUna chiara firma su chi siano stati gli autori di tale gesto. Ieri alla presenza del sindaco Gualtieri era stata scoperta la targa all'interno del parco che si trova in Vezio Crisafulli in zona Boccea -Val Cannuta nel municipio XIII. La scelta del luogo non è casuale visto che negli anni Sessanta e Settanta Lenzini da imprenditore edile, contribuì allo svliuppo urbanistico della città. Nella notte però alcuni vandali hanno deciso però di sfregiarla. L'assessore Alessandro Onorato subito informato dell'accaduto ha mandato prontamente sul posto una squadra dell'Ama per ripulirla.