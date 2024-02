Roma, sfiorata la tragedia in via Boccea: investito un uomo sulla settantina

Incidente in via Boccea: un uomo sulla settantina è stato investito da una Dacia Duster nera. Stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali quando il guidatore svoltando lo ha preso in pieno.

Il colpo lo ha fatto cadere a terra: l'anziano è rimasto a terra in attesa dell'ambulanza, lamentando dolori alla testa e alla spalla sinistra. I primi ad arrivare i poliziotti di Roma capitale, poi il personale sanitario che ha chiesto all'uomo cosa ricordasse dell'incidente. Poi lo ha soccorso, applicandogli un collare e poi caricandolo sull'ambulanza per andare in ospedale.

Tante le lamentele dei cittadini del quartiere: «Un vizio diffuso quello di non fermarsi, l’altro giorno mi hanno frenato sui piedi senza nemmeno arrestarsi - ha dichiarato una signora sulla sessantina prima di proseguire - Quando vedo queste cose mi sento male».