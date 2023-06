Roma, alla Basilica di Santa Sofia a Boccea due giornate di esami medici gratuiti per la comunità

Due straordinarie giornate sono in programma a Roma volte a migliorare le capacità tecnico-pratiche dei volontari impegnati nell’approntamento dei moduli e nelle infrastrutture di un campo per l’accoglienza della popolazione colpita da catastrofi. Il 24 e il 25 giugno la Protezione Civile, nell’ambito del programma di formazione delle componenti del Corpo Regionale di Intervento Rapido del Lazio (Coreir), allestirà alla Basilica di Santa Sofia (in via Boccea 478) il Posto di Assistenza Socio Sanitaria PASS, unità d’emergenza campale della Colonna Mobile.



Visite mediche di base gratuite in giornata

Considerato che il Coreir fa da sempre del principio di prevenzione il cardine fondamentale del proprio scopo costitutivo di protezione civile, ha ritenuto congeniale estendere l’attività anche nell’ambito della salute, in quanto bene primario comune, promuovendo in seno all’esercitazione una giornata di promozione della salute, con l’attivazione delle varie aree ambulatoriali del PASS, per lo svolgimento di esami medici di base gratuiti rivolti alla comunità locale, con il duplice obbiettivo di testare la capacità di esercizio e per promuovere la diffusione della cultura di prevenzione sanitaria. Verranno allestiti inoltre degli spazi informativi per la diffusione della cultura di protezione civile, ed esposti mezzi e macchinari impiegati nelle emergenze. Verranno allestiti inoltre degli spazi informativi per la diffusione della cultura di protezione civile, ed esposti mezzi e macchinari impiegati nelle emergenze. Gli spazi della manifestazione saranno aperti alla popolazione a partire dalle ore 14.00 del 24 sino alle ore 17.00 del 25. Inoltre ,domenica si svolgerà nella mattinata un convegno di presentazione delle attività e verranno avviate le prove pratiche nell’ambito degli scenari operativi di protezione civile.