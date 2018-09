RIETI - Zeus Energy Group Rieti comunica che per motivi tecnici non dipendenti dalla propria volontà, viene posticipato l’inizio della vendita delle tessere abbonamento. Questo al fine di poter garantire a tifosi e abbonati un servizio il più preciso e funzionale possibile alle loro esigenze.

La vendita delle tessere per la stagione 2018/2019 partirà quindi nella giornata di giovedì 13/09 dalle ore 17.00 presso la segreteria del PalaSojourner.

Si può comunque continuare la prelazione del proprio posto ed iniziare a prenotare le nuove sedute per la stagione 2018/2019.



"Ricordiamo che per usufruire degli sconti sull'abbonamento offerti da Zeus Energia, si possono richiedere informazioni o consegnare le proprie bollette presso il desk Zeus del Perseo, aperto dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

Scusandoci per l’inconveniente tecnico che ha causato questo ritardo, diamo appuntamento a tutti i tifosi a giovedì 13 settembre per l’inizio della vendita".

