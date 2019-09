RIETI - Pioggia di applausi da parte del pubblico di X Factor per il cantante reatino Davide Rossi, che ha superato le audizioni (la seconda serata è stata trasmessa questa sera, 19 settembre) ed è stato ammesso al Bootcamp.



Per accedere a questo secondo step del talent, è necessario ricevere l'approvazione dei quattro giudici, che, dopo l'ottima esibizione di Rossi, non hanno esitato a pronunciare il fatidico "sì". La giuria di quest'anno è composta da Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta.



Davide Rossi è nato nel 1998 ed è già attivo musicalmente da molti anni. Nel 2010 ha partecipato alla trasmissione televisiva di Rai 1 "Ti lascio una canzone", riscuotendo numerosi elogi ed apprezzamenti.



Dopo questa magica serata sul palco di X Factor, Rieti può essere orgogliosa di Davide Rossi, un musicista talentuoso che sogna di arrivare alla finale.