Venerdì al "Moderno" la proiezione del film "À la recherche". Presenti il reatino Paolo Fosso e il regista Giulio Base

RIETI - Grazie all'organizzazione dell’Associazione “Cinemagari”, venerdì 26 gennaio, alle ore 19, al Multisala "Moderno" di Rieti, si terrà la proiezione del film “À la recherche" che, attraverso la regia di Giulio Base, desidera omaggiare in unico lavoro l'intramontabile scrittore Marcel Proust, il grande attore e regista Luchino Visconti e, più in generale, il cinema degli anni '70.

Autore del soggetto e co-autore della sceneggiatura insieme al regista è il reatino Paolo Fosso che, al termine della visione, interverrà in un incontro-dibattito con Giulio Base e il direttore della fotografia Giuseppe Riccobene.

"À la recherche", interpretato dallo stesso regista e da Anne Parillaud (premio César e David di Donatello per "Nikita" di Luc Besson), è stato presentato in anteprima ad ottobre alla Festa del Cinema di Roma ed è uscito in sala lo scorso 2 novembre attraverso la distribuzione di Eagle Pictures.

Prodotta da Agnus Dei in collaborazione con Rai Cinema, la pellicola è in concorso ai David di Donatello ed è stata premiata con il “Premio Luchino Visconti”, assegnato a Giulio Base nel corso del Festival del Cinema di Matera, Capitale della Cultura.

La proiezione di questo film, il cui biglietto d'ingresso ha un costo di 5 euro, rappresenta il terzo e ultimo appuntamento del mese programmato al "Moderno" dall'Associazione "Cinemagari". Lo scorso 12 gennaio ha aperto le danze la visione di "Brado" di Kim Rossi Stuart, mentre il 19 è stata la volta di "Nel bagno delle donne" di Marco Castaldi, intervenuto insieme all'attore Luca Vecchi.