Valle del Peschiera tenta il colpo sul campo della Viterbese. Pezzotti: «Tante assenze, faremo il massimo»

RIETI - Il Valle del Peschiera passata la sosta, gioca l’ultima giornata di andata fuori dalle mura amiche. Domani alle 14:30 i rossoblù sono ospiti della Viterbese a Monterosi. I reatini arrivano alla gara con una rosa corta dovuta dai molti assenti per influenza.

I padroni di casa della Viterbese sono penultimi per gol realizzati: 11 in sedici giornate, meno di un gol a partita. Non va meglio in fase difensiva con 31 gol subiti, quasi due a partita. Dei sette punti in classifica, solo tre la Viterbese li ha realizzati in casa contro il Riano. Il Valle del Peschiera si gode i suoi 25 punti anche se non si può cullare sugli allori, la classifica è cortissima e nessun vuole entrare nella zona calda.

Le parole del tecnico Lorenzo Pezzotti

«Di solito non parlo dei miei assenti ma abbiamo passato la sosta a ranghi ridotti, non ho mai avuto la rosa al completo né tantomeno questa settimana quando dovevamo preparare la partita.

Stiamo facendo i conti con l’influenza che ha messo a casa più di mezza squadra. Mi dispiace solo per questo. Non sono uno che si abbatte, la categoria può portare questi problemi. Non ne faccio un dramma, spero solo di andare a giocare con un numero sufficiente di ragazzi. Cercheremo di tirar fuori il massimo da ogni singolo ragazzo che avrò a disposizione».