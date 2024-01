Prezioso successo del Valle del Peschiera sul campo della Viterbese: 0-1. Pezzotti: «Tre punti meritati»

RIETI- Il Valle del Peschiera vince di corto muso sulla Viterbese: Tunkara fa 0-1 e porta tre punti pesanti nelle tasche dei rossoblù. I reatini mantengono la sesta posizione in classifica a -2 dal terzo posto.

La gara

Reatini che in extremis recuperano buona parte della rosa anche se molti reduci da influenza e non al meglio della forma. Di fronte una Viterbese composta da tanti giovani che nel corso del primo tempo mettono in difficoltà gli ospiti soprattutto sulle fasce anche se Natali per 90’ è impegnato solo una volta.

Reatini che escono fuori nella ripresa quando mister Pezzotti mette dentro forze fresche, cambia modulo e alza la pressione.

Il baricentro più alto mette in difficoltà la poca esperienza della formazione di casa che intorno alla mezz’ora su un’ingenuità difensiva tra difensore centrale e portiere subisce il gol di Tunkara che ruba la palla per poi metterla in rete completamente da solo.

Le dichiarazioni di mister Lorenzo Pezzotti

«La Viterbese è una buona squadra, ha degli esterni molto bravi e dei ragazzi che corrono per tutta la gara. Non abbiamo rischiato nulla anche se nel primo tempo ci hanno messo un po’ di difficoltà. Il gol è arrivato meritatamente cosi come i tre punti».