Valle del Peschiera ritrova il sorriso: Fiano Romano battuto 3-2. Tabellino e commenti

RIETI - Il Valle del Peschiera supera la prova di maturità: 3-2 al Fiano Romano. Nel finale troppi rischi ma i reatini conquistano i tre punti. Mister Pezzotti sceglie la stessa formazione della precedente uscita in campionato, quella col Grottaferrata che portò la vittoria per 0-2.

Il primo tempo

Ritmi altissimi ma tanti errori nei primi minuti da parte di entrambe le formazioni. Qualche occasione su entrambi i fronti, natali è più impegnato ma i padroni di casa hanno l’occasione più nitida con Tunkara che non angola bene. Sul capovolgimento di fronte il Fiano passa in vantaggio: al 16’ Nardoni salta Severoni e mette in mezzo per Colapietro che di prima mette la sfera sotto la traversa. Al 21’ Floridi su cross di Novelli a pochi passi dalla porta calcia sopra la traversa. Al 23’ Colangeli forse troppo angolato calcia sopra a Nasti. Al 32’ ancora Vdp, questa volta arriva il pareggio: palla lunga su Floridi che prima salta un uomo poi dalla linea di fondo mette dietro per Ousmane che fa 1-1. Vdp vicina al sorpasso con Tunkara che di testa non angola bene, Nasti è bravo a bloccare. Il Valle del Peschiera cresce col passare dei minuti: al 38’ ancora palla su Floridi che mette in mezzo per Colangeli, prima salta un uomo poi in mezzo per Novelli che fa 2-1. Nel recupero del primo tempo, Nasti salva l’impossibile su Floridi.

La ripresa

Il Valle del Peschiera torna in campo da dove aveva lasciato: al 2’ sugli sviluppi di un corner e dopo un batti e ribatti Tunkara è il più lesto per il gol del 3-1.

Al 14’ su corner Loreti accorcia le distanze. Troppa confusione nella ripresa. Al 30’ Colangeli su punizione trova una grande risposta di Nasti. Il Fiano cresce con passare dei minuti, la difesa dei reatini tiene.

Le dichiarazioni

«Oggi è stata la dimostrazione che possiamo giocarcela con tutti - dice mister Lorenzo Pezzotti – Loro sono una grande squadra ma dai ragazzi ho visto ottime trame di gioco. Se riportiamo ciò che facciamo in allenamento possiamo fare bene. Siamo tanti, tutti avranno la possibilità di giocare, voglio sempre questa applicazione. Sono molto soddisfatto dei ragazzi».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Natali, Severoni, Campanelli, Caldentey, Cianetti, Tunkara, Ousmane (28’st Della Penna), Floridi (23’st Aguzzi), Colangeli (37’st Cesaretti), Novelli. A disp. Colasi, Cesaretti, Fasciolo, Della Penna, Sgavicchia, Fusacchia, Razzano, Cenfi. All. Lorenzo Pezzotti

Fiano Romano: Nasti, Savi (1’st Gentili), Anastasio, Bei, Cerbara, Mattia (10’st Nanni), Loreti (35’st Sugamosto), Moretti, Nardoni (10’st Mancini), Ammassari (2’st Serratore), T.Colapietro. A disp. Tomassi, Falzini, A.Colapietro, Sugamosto, Ambrosecchio, Gentili. All. Simone Lascaro

Arbitro: Medori di Roma 1 (Morlacchetti e Belgiovine)

Marcatori:16’pt T. Colapietro, 32’pt Ousmane, 38’pt Novelli, 2’st Tunkara, 24’st Loreti.

Note. Ammoniti: Campanelli, Floridi, Ousmane, Natali, Cianetti (V), Anastasio,T.Colapietro,Cerbara (F) Angoli:2-5 Recupero: 2’pt-6’st