Valle del Peschiera debutta in casa. D'Aquilo: «Un girone che mette i brividi»

RIETI- Il Valle del Peschiera esordirà il 17 settembre in casa contro il Real san Basilio. La prima uscita in Coppa Italia, datata 27 ottobre (andata) e l’11 ottobre il ritorno. I rossoblù giocheranno alle 11 al Gudini per gare casalinghe.

IL GIRONE B

Athletic Soccer Accademy, Cantalice, Casal Barriera, Fiano Romano, Fc Rieti, Monterotondo 1935, Poggio Mirteto, Pol. Sant’Angelo Romano, Real San Basilio, Riano, Sanpolese 1961, Settebagni, Setteville Caserosse, Sporting San Cesareo, Tor Lupara, Valle del Peschiera, Viterbese calcio.

I primi pensieri del ds Sergio D’Aquilio: «Un girone da mettere i brividi. Il Valle del Peschiera si giocherà un campionato con grandi realtà e di questo ne siamo felici. Dovremmo fare del nostro meglio».

LE GARE

Andata (17/09/23) – Ritorno (14/01/24)

Valle del Peschiera-Real San Basilio

Andata (24/09/23) – Ritorno (21/01/24)

Riposo

Andata (1/10/23) – Ritorno (28/01/24)

Valle del Peschiera- Sanpolese

Andata (8/10/23) – Ritorno (4/02/24)

Riano- Valle del Peschiera

Andata (15/10/23) – Ritorno (11/02/24)

Valle del Peschiera- Sporting San Cesareo

Andata (22/10/23) – Ritorno (18/02/24)

Athletic Soccer Accademy- Valle della Peschiera

Andata (29/10/23) – Ritorno (25/02/24)

Valle del Peschiera- Tor Lupara

Andata (1/11/23 – Ritorno (3/02/24)

Poggio mirteto-Valle del Peschiera

Andata (5/11/23) – Ritorno (10/03/24)

Valle del Peschiera-Cantalice

Andata (12/11/23) – Ritorno (13/03/24)

Casal Barriera- Valle del Peschiera

Andata (19/11/23) – Ritorno (24/03/24)

Valle del Peschiera-Fiano Romano

Andata (25/11/23) – Ritorno (3/04/24)

Monterotondo 1935-Valle del Peschiera

Andata (3/12/23) – Ritorno (7/04/24)

Valle del peschiera-Setteville Caserosse

Andata (10/12/23) – Ritorno (14/04/24)

Sant’Angelo Romano-Valle del Peschiera

Andata (17/12/23) – Ritorno (21/04/24)

Valle del Peschiera-Settebagni

Andata (20/12/23) – Ritorno (28/04/24)

Valle del Peschiera-Fc Rieti

Andata (7/01/24) – Ritorno (5/05/24)

Viterbese-Valle del Peschiera