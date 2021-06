RIETI - Potrebbe partire già all’inizio della prossima settimana la vaccinazione dei ragazzi compresi tra i 12 e i 16 anni presso gli studi pediatrici e medici del territorio. Perché le somministrazioni prendano il via - alla luce di un’adesione pressoché totale da parte dei pediatri di libera scelta della provincia - è necessario che venga garantito l’accesso alla piattaforma regionale ai dottori. In quel modo, i professionisti potranno registrarsi e richiedere il numero di dosi di cui hanno bisogno.

«Stiamo aspettando – spiega il dottor Luciano Basile, segretario provinciale della Federazione italiana medici pediatri (Fimp) di Rieti - che ci inseriscano nel sistema così da poter ordinare le dosi che servono per procedere con le vaccinazioni». Vaccinazione, quest’ultima, che, a differenza di quanto avviene per gli open day, si esegue prenotando la prestazione direttamente dal proprio pediatra e non accedendo al classico sistema di prenotazione sul sito Salute Lazio.

«Questo perché – prosegue Basile – ogni pediatra vaccina i propri assistiti o quelli delle forme associative cui partecipa. Non avendo ancora a disposizione i quantitativi, non abbiamo fissato gli appuntamenti, ma ci siamo comunque organizzati. In questi giorni, infatti, tutti i pediatri hanno provveduto a stilare un elenco dei pazienti eleggibili alla vaccinazione che sono stati contattati, comunicando loro che sarebbero stati nuovamente chiamati non appena sarebbero arrivate le dosi». Solo quando avranno chiaro il numero di iniezioni fattibili, i pediatri potranno contattare i ragazzi che verranno convocati a gruppi di 6, 12 o 18.

Lo scaglionamento di date e orari è legato al numero delle fiale che ogni settimana potranno utilizzare i dottori. «Ogni sette giorni – prosegue il segretario di Fimp Rieti – dovremmo poter accedere a 2 o 3 fiale, da ognuna delle quali è possibile estrarre 6 dosi. Quindi le sedute potranno oscillare dalle 12 alle 18 somministrazioni. Crediamo che nei primi giorni della prossima settimana la situazione si sblocchi e si possa iniziare. Alcuni pediatri eseguiranno le vaccinazioni presso i propri studi, altri si uniranno, utilizzando locali messi a disposizione dai Comuni o dalla Croce rossa italiana, per svolgere il lavoro in maniera più agevole e collaborativa».

Ma come si stanno approcciando i giovanissimi all’immunizzazione? «Riscontriamo una buona risposta – riferisce Basile che è anche referente dell’unità di cure primarie di Osteria Nuova - C’è voglia di proteggere i propri figli da parte delle famiglie, ma devo dire che pure tra i ragazzi, soprattutto più grandi, ho notato molta consapevolezza e desiderio di vaccinarsi».

Lo stesso emerso dalle adesioni agli Junior open day. La scorsa settimana nelle due giornate organizzate dalla Asl all’ospedale di Rieti e al poliambulatorio di Passo Corese sono stati vaccinati 480 giovanissimi (120 al giorno, sia sabato che domenica, sia in Sabina che in città) e il prossimo week end si replica. Le prenotazioni, tramite il sito Salute Lazio sono già andate sold out. Ogni ragazzo deve arrivare al centro vaccinale accompagnato almeno da un genitore e avere con sé anche il documento dell’altro familiare che deve autorizzare, assieme al coniuge, la vaccinazione del figlio minorenne.