U18 regionale: Poggio Moiano soffre ma vince 4-3 contro il Real Campagnano. Fasciolo: «Non abbiamo mai mollato»

RIETI – Vittoria sofferta ma di gran carattere per l’Under 18 del Poggio Moiano che, ieri pomeriggio, nella sfida valevole per la 28° e terzultima giornata del campionato regionale (girone B), si è imposta 4-3 sugli ospiti del Real Campagnano. Successo in rimonta per la formazione sabina, a segno con una doppietta di Ballerini che si somma ai gol di Thomas Villani e Colantoni. Grazie a questo risultato, i vincitori rimangono in sesta posizione, condividendo i loro 39 punti con il Colle Salario, attualmente quinto della classe per differenza reti.

«Partita complicata, che siamo riusciti a vincere con grande carattere e determinazione – confessa il tecnico Thomas Fasciolo – Al termine del primo tempo perdevamo 2-1, ma poi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo dimostrato nel migliore dei modi il nostro valore. Mi è piaciuto molto il fatto che non abbiamo mai mollato».

Il prossimo impegno del Poggio Moiano è fissato per sabato 29 aprile, alle 18:30, in casa dell’Accademia Calcio Roma, reduce da un ko esterno per 4-2 contro la Spes Montesacro. Proprio quest’ultima squadra sarà poi l’ultimo avversario per la compagine reatina, autrice di una stagione interessante e sicuramente di livello.

Classifica aggiornata

Tor di Quinto 69

Spes Montesacro 55

P.C Aurelio 52

Cesano 49

Colle Salario, Poggio Moiano 39

Accademia Calcio Roma 36

Virtus Trevignano 33

Circolo Canottieri 32

Don Gaspare Bertoni 30

Atletico Roma Nord 17

Academy Svs Roma, Real Campagnano 9

Olimpus Roma 7