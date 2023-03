U17: la Nuova Rieti mantiene il primato ma la Grifo Academy stravince e rimane in agguato. Risultati e commenti

RIETI – Successo esterno della Nuova Rieti, che mantiene la vetta e il vantaggio di tre punti su una Grifo Academy travolgente contro Poggio Moiano. È sicuramente questo l’elemento saliente del 18° turno dell’Under 17 provinciale, andato in scena tra sabato 25 e domenica 26 marzo. Grazie anche ai commenti dei protagonisti, ripercorriamo tutti i risultati del weekend in questa competizione.

Le gare nel dettaglio (turno di riposo osservato dal Poggio Mirteto)

Cominciamo dalla Nuova Rieti, corsara 2-1 in rimonta su un Mentana 1947 a cui non è bastato il gol di Balducci. Sfida non facile per gli amarantocelesti, che si sono trovati di fronte ad un avversario di livello che ha saputo dimostrare valore soprattutto dal punto di vista difensivo. Ospiti che, alla fine, sono però riusciti a prevalere con grinta e carattere, andando a segno con De Marco e poi con Rosati dagli undici metri.

«Partita ostica contro una squadra di qualità che, dopo essere andata in vantaggio, ha saputo proteggersi bene – dichiara il tecnico della Nuova Rieti Luigi Masci – Tuttavia, abbiamo creato tante occasioni e sono contento del fatto che siamo poi riusciti a ribaltare la situazione. Prezioso anche stavolta è stato il contributo dei nostri 2008, che stanno dimostrando un ottimo atteggiamento e tanta voglia di mettersi a disposizione dell’intero collettivo. Ora ci prepariamo al massimo per la sfida con la Grifo Academy seconda in classifica. Sarà un test per noi molto importante contro una formazione decisamente in salute».

«Abbiamo giocato benissimo per 80 minuti e c’è da dire che eravamo anche in inferiorità numerica per un’espulsione assai discutibile – confessa in una nota il Mentana 1947 – Ci dispiace aver perso per un rigore inesistente, ma vogliamo complimentarci con i nostri ragazzi perché sono stati veramente dei leoni».

Successo netto per la Grifo Academy, che continua ad inseguire la Nuova Rieti dopo l’8-0 rifilato agli ospiti del Poggio Moiano. Per la formazione romana, già carica per lo scontro con la prima in classifica, doppiette di Diagne e Brozzi e gol di Mane, Perinelli, Piermarini e Coralli. «Gara che abbiamo affrontato correttamente fin da subito – spiega il mister dei padroni di casa Roberto Bisonni – Nonostante siamo stati tecnicamente superiori, voglio congratularmi con gli avversari per la loro grande correttezza. Adesso bisogna pensare alla Nuova Rieti, contro la quale faremo veramente il possibile».

«Sebbene fossimo partiti con le migliori intenzioni, il nostro approccio alla partita non è stato quello giusto – afferma l’allenatore del Poggio Moiano Maurizio Marcelli – Dopo 25 minuti, siamo anche rimasti in dieci per un’espulsione e da lì gradualmente abbiamo mollato un po’ troppo la presa. Arbitraggio da rivedere, ma i ragazzi devono prendere esempio dai due giocatori dell’Under 18, che sono venuti a darci una mano e che sono stati gli unici a non essersi mai arresi. Andiamo avanti con il prossimo incontro, sperando di ottenere un risultato migliore».

Sorride anche Passo Corese, reduce da un 3-0 sul campo della Pro Calcio Studentesca, superata dalle reti di Rinalduzzi, Simion e Silvestri. «Abbiamo concluso il primo tempo avanti di un gol, per poi chiudere definitivamente i conti nella ripresa – sostiene il tecnico coresino Daniele Guiso – Diciamo che, dopo il secondo gol, la partita è andata in discesa».

«Match da parte nostra discreto – replica il mister della Studentesca Gildo Finco – Tutto sommato sono soddisfatto, ma abbiamo continuato ancora a commettere errori banali».

Infine, ricordando che Velinia-Palombara si giocherà domani alle 16:30, registriamo una vittoria casalinga per il Città di Rieti, che si è imposto 3-2 su un' Accademia Calcio Sabina a segno con Malizia e Petrucci. Partita dura per gli amarantocelesti che, con grande cuore, sono riusciti a prevalere grazie ai gol di Spognardi, Sgavicchia e Roselli. «Sono davvero felice della partita disputata, soprattutto perché abbiamo avuto l’atteggiamento che si addice ad una vera squadra – confessa uno dei marcatori reatini Fabio Spognardi – Abbiamo dato il massimo fin dall’inizio e sono entusiasta anche per il gol. Rivolgo, infine, i miei complimenti e quelli dei compagni nei confronti dell’Accademia Calcio Sabina, che ha sicuramente offerto una bella prestazione».

Classifica aggiornata

Nuova Rieti 43

Grifo Academy 40

Poggio Mirteto 36

Mentana 1947: 28

Passo Corese 25

Città di Rieti 22

Palombara 21

Accademia Calcio Sabina 20

Velinia 12

Poggio Moiano 6

Pro Calcio Studentesca 3