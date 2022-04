U15 e 14: triplo successo per Cantalice, vittorie larghe per Rieti e Poggio Mirteto

RIETI - Con il weekend pre-pasquale pienamente alle spalle, diamo uno sguardo ai risultati delle formazioni reatine nelle gare della ventesima giornata dei tornei Under 15 e 14 regionali e del quattordicesimo turno dell'Under 15 provinciale.

Under 15 regionale - girone B

Di fronte al proprio pubblico, Cantalice (sesto a 29 punti) travolge 5-0 il fanalino di coda Vis Subiaco (3). Decisivi i gol di Melaragni, Petrini, Santilli, Massari e Quercetti.

«Nonostante il buonissimo risultato - confessa il tecnico Luigi Masci - abbiamo un po' sottovalutato la partita, non riuscendo fin da subito a imporre il nostro gioco. Soprattutto in questa categoria, la crescita e l'atteggiamento sono, a mio avviso, più importanti del risultato e quindi sono contento dei 5 gol, ma ritengo si possa far meglio in termini di personalità dimostrata in campo. Lavoreremo su questo ultimo aspetto, su cui talvolta pecchiamo, già in vista della prossima gara in programma dopo Pasqua».

Under 14 regionale - girone B

Ottima vittoria esterna per Cantalice (quinto a 41), corsaro 2-1 sul campo della Boreale Don Orione (42) grazie alla doppietta di Tulli. «Un fine settimana da ricordare su uno dei campi più difficili del girone - afferma il mister dei biancorossi, Stefano Lotto - Contro una squadra che gioca bene a calcio, l'interpretazione del match è stata perfetta. Siamo stati, infatti, aggressivi nel recupero della palla e veloci nella transizione offensiva che ci ha permesso di andare sul doppio vantaggio. In seguito, dopo aver subito il gol degli avversari nel primo minuto di recupero, abbiamo vissuto una leggera apprensione, che però non ci ha impedito di portare a casa un successo prestigioso».

Under 15 provinciale - Rieti, girone unico

Secondo posto consolidato per il Rieti, che piega 3-1 gli ospiti del Vigor Rignano Flaminio con la doppietta di Rossi e il gol di Roselli.

Risultato casalingo incoraggiante anche per Poggio Mirteto, vincitore 3-0 contro lo Sporting Rieti. Determinanti le due reti di Sechi che si sommano al gol di Rinaldini.

Successo di misura per Passo Corese, che espugna 1-0 la tana del Velinia grazie alla rete di Amici.

Sorride anche il Cantalice fuori classifica, che, tra le mura amiche, batte 2-0 la Pro Calcio Studentesca con reti firmate da Franceschi e Pieri.

Gara da cancellare, invece, per l'Accademia Sabina, liquidata 4-0 dai padroni di casa del Nomentum capolista.

Turno di riposo osservato da Poggio Moiano e Pro Fiano.

Classifica

Nomentum 33; Rieti 30; Vigor Rignano Flaminio 24; Poggio Mirteto, Accademia Calcio Sabina 19; Velinia 13; Passo Corese 12; Pro Calcio Studentesca 8; Pro Fiano 7; Poggio Moiano 2; Sporting Rieti 1