Trasferta a vuoto per l’Under 18 del Poggio Moiano: a Trevignano l’arbitro non si è presentato

RIETI – Non si è potuta giocare per assenza improvvisa dell’arbitro la sfida di ieri mattina tra Virtus Trevignano e Poggio Moiano, valida per la diciassettesima giornata del campionato Under 18 regionale, girone B. Trasferta quindi amara per la formazione sabina, partita prima dell'alba verso la piccola città capitolina in cui, alle 9, sarebbe dovuto andare in scena un match tra due squadre in salute e autrici finora di una buona stagione.

«Di fatto abbiamo viaggiato a vuoto, non avendo ben capito il motivo per cui il direttore di gara non si sia presentato – spiega il tecnico degli ospiti Thomas Fasciolo – Abbiamo aspettato il suo possibile arrivo per più di un’ora, ma alla fine l’incontro è stato inevitabilmente rinviato a data da destinarsi. Siamo piuttosto amareggiati».

Archiviata questa sgradevole vicenda, la squadra reatina, al quinto posto a quota 25, è già proiettata verso l’ostico impegno casalingo di domenica 12 febbraio contro la capolista Tor di Quinto, al momento dominatrice del torneo con 43 punti e dieci lunghezze di distacco da seconda e terza posizione, occupate rispettivamente da P.C Aurelio e Spes Montesacro.

Classifica del girone B dopo lo svolgimento delle altre partite della XVII giornata

Tor di Quinto 43

P.C Aurelio, Spes Montesacro 33

Colle Salario 26

Poggio Moiano 25

Cesano 24

Circolo Canottieri Roma 22

Virtus Trevignano 20

Accademia Calcio Roma 19

Don Gaspare Bertoni 15

Atletico Roma Nord 12

Real Campagnano 8

Olimpus Roma 5

Academy SVS Roma 3