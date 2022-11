Torri in Sabina, inaugurata la panchina rossa: una mattinata ricca di emozioni

RIETI - Grande successo per l’inaugurazione della panchina rossa nel Comune di Torri in Sabina. Si è svolta questa mattina la cerimonia in cui è stata presentata la panchina rossa simbolo di contrasto alla violenza sulle donne in Piazza Roma.

Installata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne sulla panchina è stata scritta la frase “L’amore non si manifesta picchiando, L’amore si manifesta amando” realizzata dall’artista Danilo Tocci. All’evento ha partecipato il Vice Sindaco Dario del Croce che ha ringraziato la comunità per la partecipata presenza e nome del sindaco Michele Concezzi assente per motivi di salute, ha ribadito l’importanza di questo evento e l’impegno del Comune nel contrastare la violenza di genere in ogni sua forma.

La parola è poi passata a Tiziana Ciavardini, Michela Tempobuono e Valentina Ricottini che hanno ringraziato l’amministrazione comunale per aver da subito accettato l’idea di installare una panchina nel comune di Torri. Profonde le parole della preside della scuola Forum Novum di Torri in Sabina Valentina Bertazzoli che ha illustrato quanto sia importante sensibilizzare le nuove generazioni sulla piaga della violenza sulle donne. Presenti le maestre della scuola e alcuni alunni con cartelloni con disegni e opere artistiche realizzate in classe.

Uno dei due lavori mostrava un grandissimo cuore tempestato da tantissimi altri piccoli cuori con sopra frasi dedicate alle donne. In un altro l’immagine di una donna con mille fiori e la citazione di una poesia di William Shakespeare “In piedi, signori, davanti a una donna” La banda di Torri in Sabina e le Majorettes Life Dance School hanno dato vita a una performance prima dell’apertura del buffet.

L’evento è poi proseguito con la competizione calcistica “Diamo un calcio alla violenza” presso il campo sportivo Francesco Luchetti gentilmente concesso da Fabrizio del Bianco presidente dell’Asd Torri in Sabina.

Al centro del campo prima dell’ultima competizione hanno preso la parola Claudio Ferri Delegato FIGC Settore giovanile e scolastico e Raffaele Focaroli Delegato Provinciale LND (Lega Nazionale Dilettanti). Sono stati consegnati dal Vice Sindaco Del Croce le targhe di partecipazione ai rappresentanti delle tre squadre Pol. Poggio Miano - S.S. Passo Corese - Asd Real Sabina.

La mattinata si è conclusa con un ricco rinfresco e con degustazione di prodotti locali. Il prossimo appuntamento è per domnai, 27 novembre, a Rocchette frazione di Torri in Sabina alle ore 10,30 per l’inaugurazione della panchina rossa presso l’area giochi Maria Tognarini con la Banda e le Majorettes di Torri in Sabina e un rinfresco offerto dall’Associazione CentoperCento Rocchette.