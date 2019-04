RISULTATI, MARCATORI E COMMENTI, VIII RITORNO

Sporting Corvaro – Fiamignano 3-1

Frezzini, Ferraresi, Massimi (SC), Bertoldi (F)

Angelo Lelli (Dir. Corvaro)

Emiliano Lucentini (Pres. Fiamignano)

Alto Lazio – Reate United 4-0

3 Lopez A., Amadio V.

Giancarlo Gabrieli (dir. Alto Lazio)

Il Reate United non ha rilasciato commenti.

Real Vazia – Torri In Sabina 2-2

Formichetti, Gentile (RV), 2 Di Rocco (T)

Walter Troiani (All. Real Vazia)

Stefano Di Rocco (Centrocampista Torri In Sabina)

Casperia – Posta 7-1

4 Filippi, Gioia D, Colletti S., Stroia (C), Durastante (P)

Massimo Petrocchi (Dir. Gen. Casperia)

Posta non ha rilasciato alcuna dichiarazione.

Stimigliano – Cantalupo 0-2

Tascioni, Murati

Samuele Proietti (All. Stimigliano)

Luca Pompili (Dir. Cantalupo)

Rocca Valle Turano – Real Monteleone 0-3

Sanesi N., Sanesi L., P. Rossi

Valentino Scipioni (All. Rocca Valle Turano)

Marco Russo (All. Monteleone)

Poggio Moiano – Torpedo 3-2

Marchioni, 2 Massimi (PM), Pezzotti, Gunnella (T)

Giancarlo Tosoni (DS Poggio Moiano)

Luca Basilici (All. Torpedo)

Poggio Bustone – Micioccoli 1-1

Daniele Mostarda (PB), Villani (M)

Maurizio Rubimarca (All. Poggio Bustone)

Roberto Attorre (All. Micioccoli)

RIETI - Un weekend soleggiato ha fatto da cornice all’VIII giornata di ritorno valida per la Terza Categoria. Un turno entusiasmante, al termine del quale si definisce ulteriormente la situazione sul podio, dove il Micioccoli allunga le distanze dal Fiamignano, rimanendo 8 punti sotto al Casperia, ancora in testa.Gioia a Corvaro per i ragazzi dello Sporting, che portano a casa il derby contro il Fiamignano; mentre il Vazia non va oltre il pareggio contro gli ospiti del Torri In Sabina. La vittoria si fa ancora attendere tra le fila del Reate United, sconfitto in casa dell’Alto Lazio che supera la Torpedo con questi 3 punti guadagnati. Il Casperia non delude e mantiene il trend positivo anche contro il Posta, centrando un’altra vittoria in casa; non è lo stesso per lo Stimigliano, sconfitto dagli ospiti del Cantalupo per 2 reti a 0. Una gol per parte a decidere il match tra Poggio Bustone e Micioccoli, che rallenta così l’inseguimento alla capolista; altri 3 punti per Poggio Moiano e Monteleone, entrambe a quota 39, dopo aver vinto rispettivamente contro Torpedo e Rocca Valle Turano.: «Partita splendida da parte dei nostri ragazzi, testa e cuore hanno portato a dominare il derby. Il risultato è stato addirittura bugiardo, per quanto dimostrato in campo; il primo tempo è finito 1-0 con almeno tre occasioni nitide fallite, poi all’inizio del secondo tempo abbiamo raddoppiato fino a mettere al sicuro il risultato con una splendida punizione dal limite. Dopo aver fallito altre tre occasioni, loro hanno segnato il gol della bandiera, in una mischia in area. Risultato importante per la classifica».: «Partita molto difficile, non abbiamo avuto tempo per prepararla, ma bisogna dare il giusto merito agli avversari. Abbiamo pagato le fatiche dei 3 impegni in 6 giorni».: «Gara corretta, con un ottimo arbitraggio del signor D’Orazi. Nel primo tempo siamo andati in vantaggio con gol di Lopez nella mischia, poi abbiamo controllato bene fino allo scadere, con una traversa per noi e un’occasione avversaria sventata dal nostro giovane portiere Morbidelli. Nel secondo tempo è arrivato subito il raddoppio e verso il ventesimo abbiamo chiuso la gara con il terzo gol; sul fischio finale è arrivata anche la quarta rete».: «La mia squadra ha fatto una gran partita, sono soddisfatto. I ragazzi sono stati fantastici, contro una delle squadre più forti del campionato, i due gol presi sono stati frutto di calci di punizione; faccio i complimenti ai loro tifosi, leali e corretti nei confronti degli avversari, come dovrebbe sempre essere».: «Trasferta molto difficile, dopo 12 minuti eravamo già sotto di due gol, ma la nostra reazione è stata immediata e abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-2. La ripresa è stata molto combattuta, ma senza reti: sicuramente il pareggio è un risultato giusto. Complimenti al Real Vazia per l’ospitalità e la correttezza. Insieme a tutta l’Asd Torri In Sabina dedico i miei due gol a Mauro, mio suocero, che ultimamente non è stato molto bene, con l’augurio di rivederlo al campo il più presto possibile, per sostenerci come sempre».: «Vittoria fondamentale per il nostro percorso, faccio i complimenti alla squadra per aver giocato un match di grande intensità».: «Abbiamo preso due gol a causa di due sciocchezze difensive evitabili, per il resto la gara è stata equilibrata».: «Buona partita, giocata bene e che si è messa subito nel verso giusto, grazie alle due reti realizzate nel primo tempo. Secondo tempo ben gestito da noi, con molte occasioni create, ma non realizzate. Testa alla prossima partita in casa».: «Partita giocata bene contro una squadra ben organizzata, punteggio forse troppo pesante per colpa di alcune distrazioni. Bravi comunque i miei ragazzi, che sono stati in campo fino alla fine; complimenti agli avversari, che hanno fatto una gran bella partita, e all’arbitro che ha avuto il controllo della situazione dall’inizio alla fine».: «Guardando la classifica, la partita era “semplice” sulla carta, abbiamo fatto un po' di turnover tra squalificati, infortunati e diffidati, così da riposarci in vista del match con Casperia; comunque abbiamo colto tre punti importanti per la classifica. In settimana il nostro direttore sportivo Daniele Monaco ha perso prematuramente il padre, dunque dedichiamo questa vittoria a lui e al suo papà che era un nostro gran tifoso. Ora c’è da lavorare per preparare la sfida alla capolista: non abbiamo nulla da perdere, proviamo a fargli lo sgambetto».: «Partita subito in discesa, eravamo messi molto bene in campo e, dopo circa 5 minuti, siamo passati in vantaggio, con un’azione corale finalizzata da Marchioni. Abbiamo continuato a premere e, visto il buon momento, dopo circa 15 minuti dal primo gol, abbiamo raddoppiato con un colpo di testa di Massimi Giordano, dopo un bel cross dalla fascia. Ci siamo rilassati abbassandoci troppo, forse perché abbiamo segnato troppo presto, e loro ne hanno approfittato accorciando le distanze allo scadere della prima frazione. Avevamo qualche defezione importante, ma chi è sceso in campo, panchina compresa, si è comportato egregiamente. Il secondo tempo è iniziato con la formazione ospite che ha alzato il baricentro, cercando in tutti i modi il pareggio, ma sull’ennesimo cross dalla fascia, Massimi ha di nuovo realizzato di testa. Nei minuti finali, loro hanno trovato il 3-2 su rigore e questo è rimasto il risultato finale. Devo fare i complimenti alla Torpedo, che ha giocato con grinta fino alla fine, e devo altresì fare i complimenti a quei ragazzi che sono entrati a fine gara, poiché pur giocando pochissimo, sono sempre i primi a presentarsi agli allenamenti. Il cammino è ancora lungo e sabato prossimo ci aspetta una gara difficile, testa bassa e lavorare».: «Sconfitta pervenuta, nonostante i ragazzi abbiano giocato una buona partita. Abbiamo pagato ancora una volta le nostre ingenuità in fase difensiva e la poca lucidità sotto porta. Loro sono una buona squadra ben messa in campo, ottimo anche l’arbitraggio».: «Partita molto dura e giocata al centrocampo. Non ho nulla da rimproverare alla mia squadra, hanno dato tutto quello che potevano dare, e il risultato mi sembra giusto. Fare punti a Poggio Bustone per le squadre avversarie non è facile, infatti siamo imbattuti in casa. Torneremo presto a fare i 3 punti».: «Ci siamo presentati a Poggio Bustone con molte assenze ad una partita molto dura, in cui non siamo riusciti a mettere la palla a terra. Siamo passati in vantaggio con un gol di Villani e poi siamo stati raggiunti da un rigore dubbio. Ci prendiamo un punto in un campo difficile e continuiamo a lavorare per preparare la prossima partita. Sempre orgoglioso della mia squadra».Sporting Corvaro – Fiamignano 3-1Alto Lazio – Reate United 4-0Real Vazia – Torri In Sabina 2-2Casperia -Posta 7-1Stimigliano – Cantalupo 0-2Rocca Valle Turano – Real Monteleone 0-3Poggio Moiano – Torpedo 3-2Poggio Bustone – Micioccoli 1-1Casperia 55Micioccoli 47Fiamignano*44Torri In Sabina* 40Poggio Moiano*, Real Monteleone 39Gens Cantalupo, Sporting Corvaro 37Poggio Bustone 34Real Vazia* 31Alto Lazio* 30Torpedo 28Posta 23Reate United, Stimigliano 8Rocca Valle Turano 6